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Presunti spari Israele su Flotilla: M5S chiede intervento Ue urgente

Israele avrebbe sparato sulla Flotilla diretta a Gaza: l'M5S chiede un intervento Ue immediato per tutelare attivisti e diritti umani.

Una barca della Global Sumud Flotilla a Marmara, in Turchia - Fotogramma/Ipa
Una barca della Global Sumud Flotilla a Marmara, in Turchia - Fotogramma/Ipa
19 maggio 2026 | 17.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Ue deve intervenire su Israele, la cui Marina avrebbe usato armi da fuoco, sparando proiettili di gomma contro le barche della Global Sumud Flotilla, secondo quanto riferito dagli attivisti. Lo afferma in una nota l'eurodeputato M5S Danilo Della Valle. "La Marina israeliana - dice - ha usato le armi da fuoco per fermare gli attivisti disarmati della Flotilla".

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"Tutto questo è inaccettabile - aggiunge - tanto più che si sta mettendo a rischio la vita delle persone. Il nostro pensiero va a tutti i membri delle imbarcazioni dirette a Gaza e al nostro deputato Dario Carotenuto, i cui contatti sono stati persi da qualche ora, il che fa temere possa essere stato prelevato e sequestrato da Israele".

"Chiediamo ufficialmente un intervento dell’Unione Europea per difendere i diritti di questi cittadini europei. Non è possibile continuare a tacere davanti a questi illegali atti di forza", conclude.

Riproduzione riservata
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Danilo Della Valle M5S Israele Global Sumud Flotilla
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