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Protezione minori: l'Ue loda la Francia per il blocco social under 15

L'Ue accoglie la legge francese che limita l'accesso ai social media per under 15, promuovendo la protezione dei minori online e un approccio europeo armonizzato.

La Francia ha vietato l'uso dei social ai minori di 15 anni - Afp
La Francia ha vietato l'uso dei social ai minori di 15 anni - Afp
22 luglio 2026 | 13.36
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Europea accoglie "con favore" la legge francese, approvata ieri, "che limita l'accesso dei minori di 15 anni alle piattaforme di social media". Lo dice il portavoce per il Digitale Thomas Regnier, aggiungendo che l'esecutivo Ue "continua a collaborare con gli Stati membri per un approccio europeo comune e armonizzato".

Attualmente, prosegue, "stiamo valutando le raccomandazioni del gruppo di esperti e presenteremo una proposta dopo l'estate".

La Commissione "sta già facendo molto per proteggere i minori online, anche attraverso l'applicazione del Dsa (Digital Services Act) e le linee guida del Dsa. Le linee guida ricordano che la legislazione nazionale, in conformità con il diritto dell'Ue, può stabilire 'un'età minima' per accedere a determinati servizi online, comprese specifiche categorie di servizi di social media".

La Commissione, conclude, "ha espresso un parere sul progetto di legge francese per contribuire a garantire che qualsiasi misura nazionale sia efficace e in linea con il diritto dell'Ue".

Il rischio però, in assenza di un intervento legislativo a livello Ue, è che l'Ue su questo tema si frammenti in tanti piccoli mercati digitali nazionali, ognuno con le proprie norme e con la propria età minima per l'accesso ai social dei minorenni.

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Francia social minori Ue DSA under 15
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