Vladimir Putin sfida l'acqua gelida e si immerge per il tradizionale rito dell'Epifania ortodossa. Il presidente russo, come mostra un video diffuso dai media locali, davanti a telecamere e fotografi ha partecipato al rito. In costume azzurro, Putin è entrato nella vasca davanti ad una croce di ghiaccio. Il presidente russo, dopo i rituali segni della croce, si è immerso nell'acqua gelata per 3 volte - in omaggio alla Trinità - prima di risalire le scale e rivestirsi.

Vladimir Putin appeared at Epiphany observances, the Orthodox Christian feast commemorating the baptism of Jesus in the River Jordan.



The custom requires believers to immerse themselves three times in cold water, reflecting the Holy Trinity.

Il gesto del leader è stato enfatizzato sui social in particolare da Kirill Dmitriev, uno dei principali consiglieri del presidente: "Unitevi alla Russia nella sua lotta al satanismo", il messaggio.

Spicca la differenza rispetto alla resistenza di Aleksandr Lukashenko, presidente bielorusso. Anche il leader di Minsk ha celebrato l'Epifania. Lo ha fatto, però, con un approccio più prudente rispetto a Putin.

Belarusian president Lukashenko braves ice water plunge for Epiphany

Lukashenko non ha nascosto il disagio per la temperatura bassissima dell'acqua e, seguito a stretta distanza dal suo volpino, si è immerso una sola volta per archiviare rapidamente la pratica.