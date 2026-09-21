Ramzan Kadyrov è stato rieletto leader della Cecenia con il 99,85 per cento dei voti, ha reso noto la Commissione elettorale centrale dopo il completamento delle operazioni di scrutinio nella regione del Caucaso. L'uomo forte di Grozny è riuscito a superare se stesso e i risultati bulgari che da tempo coronano il suo regime repressivo e gli abusi di cui si è reso responsabile: aveva vinto il 94,8 per cento dei voti nel 2016, il 99,7 per cento nel 2021, ricorda l'agenzia russa Tass.

Contro Kadyrov, al potere a Grozny dal 2007, si sono presentati a queste elezioni due candidati: Ismail Deniklhanov, di Russia giusta, presidente della Camera pubblica della Cecenia, e Khalid Nakaev, deputato nel parlamento ceceno del Partito comunista. A ognuno dei due è andato lo 0,05 per cento dei voti.