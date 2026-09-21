circle x black
Cerca nel sito
 

Kadyrov supera sé stesso, rieletto leader della Cecenia con il 99,85% dei voti

Ai due sfidanti è andato lo 0,05% dei voti

Ramzan Kadyrov - Ipa
Ramzan Kadyrov - Ipa
21 settembre 2026 | 11.04
Simona Poidomani
LETTURA: 1 minuti

Ramzan Kadyrov è stato rieletto leader della Cecenia con il 99,85 per cento dei voti, ha reso noto la Commissione elettorale centrale dopo il completamento delle operazioni di scrutinio nella regione del Caucaso. L'uomo forte di Grozny è riuscito a superare se stesso e i risultati bulgari che da tempo coronano il suo regime repressivo e gli abusi di cui si è reso responsabile: aveva vinto il 94,8 per cento dei voti nel 2016, il 99,7 per cento nel 2021, ricorda l'agenzia russa Tass.

Contro Kadyrov, al potere a Grozny dal 2007, si sono presentati a queste elezioni due candidati: Ismail Deniklhanov, di Russia giusta, presidente della Camera pubblica della Cecenia, e Khalid Nakaev, deputato nel parlamento ceceno del Partito comunista. A ognuno dei due è andato lo 0,05 per cento dei voti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Russia Cecenia elezioni Kadyrov Grozny
Vedi anche
"Volevamo cantare 'Bollo ciao' con le opposizioni", la battuta di Meloni - Video
Donne in burqa sul palco di Pontida, lo show anti-islamizzazione - Video
Alemanno: "Meloni scelga se svoltare a destra, Salvini paga sua incoerenza" - Video
Zaia a Pontida: "Segretario è Salvini, l'autonomia? Se non per scelta per necessità" - Video
News to go
Inverno in Europa, potrebbe essere più freddo di quanto ci aspettiamo
Vannacci: "Salvini in calo di consenso? Mi auguro che crisi sia presto superata" - Video
Pontida al via sulle note del 'Va pensiero' e con l'omaggio a Bossi
Vannacci risponde a La Russa: "Eventuali alleanze si fanno a ridosso elezioni" - Video
Lega, Romeo: "Sarò sul palco a Pontida. Salvini? Troveremo soluzione" - Video
Cori sulla remigrazione e sfottò a Ranucci, l'arrivo dei giovani della Lega a Pontida - Video
A Pontida il tributo a Bossi: Calderoli e Leoni piantano un ulivo e cantano 'Va pensiero' - Video
Ecofin Dublino, il nodo Ucraina e i fondi Pnrr per il bollo auto - Videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza