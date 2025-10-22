La Russia effettua esercitazioni nucleari e Vladimir Putin osserva. Il ministero della Difesa ha diffuso le immagini delle operazioni che hanno coinvolto la triade delle forze nucleari strategiche (mare, terra, aria).

In particolare, dal cosmodromo di Plesetsk è stato lanciato un missile balistico intercontinentale Yars diretto verso il poligono di Kura, in Kamchatka. Nelle stesse ore è entrato in azione il sottomarino nucleare Bryansk che dal mare di Barents ha lanciato un missile intercontinentale Sineva. Le operazioni hanno coinvolto anche bombardieri a lungo raggio Tu-95MS, che hanno lanciato missili da crociera.