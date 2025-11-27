circle x black
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Usa è base per accordo"

Il presidente russo: "Chi parla di un attacco di Mosca all'Europa è un truffatore"

Vladimir Putin
27 novembre 2025 | 14.53
Redazione Adnkronos
Vladimir Putin esprime un primo giudizio positivo sul piano elaborato da Donald Trump per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. "La federazione russa in generale è d'accordo che l'elenco dei punti degli Stati Uniti sull'Ucraina possa costituire la base per futuri accordi", le parole del presidente russo riportate dalla Tass. "Ogni parola del piano di pace per l'Ucraina deve essere seduta e discussa seriamente", ha aggiunto.

Putin ha confermato che il Cremlino attende la prossima settimana una delegazione degli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump si affiderà all'inviato speciale Steve Witkoff per i colloqui con la Russia. Putin, intanto, invia messaggi all'Europa: "Coloro che parlano di rischio di un attacco della Russia all'Europa sono truffatori

putin trump guerra ucraina russia piano pace trump
