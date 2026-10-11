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Ucraina, allarme intelligence: Russia vuole uccidere dirigenti aziende difesa europee

Lo riporta il Financial Times. Nel mirino ci sarebbero anche dirigenti di piccole aziende produttrici di droni, componenti per la difesa e tecnologie militari per l'Ucraina

Militari russi - (Afp)
Militari russi - (Afp)
11 ottobre 2026 | 10.56
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

La Russia sta ampliando le sue operazioni di sabotaggio e di guerra ibrida, compresi presunti complotti per assassinare dirigenti di aziende europee del settore della difesa legati alla fornitura di armi all'Ucraina. Lo scrive il Financial Times citando funzionari di cinque agenzie di intelligence europee, secondo i quali nel mirino ci sarebbero anche dirigenti di piccole aziende produttrici di droni, componenti per la difesa e tecnologie militari per l'Ucraina. La minaccia, quindi, non si limita alle grandi multinazionali.

Il Financial Times cita il capo del BfV tedesco, Sinan Selen, che ha dichiarato ai parlamentari che la Russia sta pianificando deliberatamente atti di violenza contro individui da parte di attori statali o controllati dallo Stato.

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ucraina russia guerra ucraina russia russia guerra ibrida intelligence europee
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