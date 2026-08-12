L'ultima volta che Sarah Ferguson è stata fotografata in pubblico è stata nel dicembre 2025, mentre entrava in un'auto diretta al battesimo della seconda figlia di Beatrice, Athena. Da allora, sarebbe stata avvistata in Italia, in Portogallo e in Svizzera. Ma si tratta soltanto di indiscrezioni: in realtà da otto mesi - da quando fu sfrattata dalla Royal Lodge, in seguito alla decisione di Re Carlo di allontanare lei e l'ex marito Andrea a causa dei legami della coppia con il finanziere pedofilo condannato Jeffrey Epstein - non circolano immagini dell'ex duchessa di York. In tutto questo tempo, il pubblico si è domandato dove Fergie fosse finita. La rispostà l'ha data ieri, nell'ultimo episodio di Palace Confidential del Daily Mail, il senior editor-Richard Kay, che ha svelato in quale 'rifugio' l'ex duchessa caduta in disgrazia ha trascorso l'estate. Si tratterebbe della dimora svizzera del suo ex fidanzato, il magnate della Formula Uno Paddy McNally.

Sarah aveva conosciuto conosciuto l'ex corridore, morto all'età di 88 anni il 22 luglio dopo una lunga malattia, a Verbier, in Svizzera, dove Ferguson lavorava come tata per i suoi due figli piccoli dopo la morte della moglie. I due ebbero una relazione per tre anni, tra il 1982 e il 1985, nonostante una differenza di età di 22 anni. La relazione si interruppe quando Fergie chiese a McNally di sposarla. Dopo la fine della relazione, McNally e Fergie sono rimasti buoni amici, e si dice che l'imprenditore abbia prestato a lei e alle sue figlie alcune proprietà del suo lussuoso portafoglio europeo. Kay ha dichiarato a Palace Confidential di credere che la Ferguson abbia soggiornato quest'estate nella villa "lussuosamente arredata" di McNally a Verbier. "Ho saputo che Sarah ha trascorso l'estate a casa di Paddy a Verbier", ha detto.

"È comprensibile, perché questi posti hanno un'atmosfera completamente diversa durante l'estate. Non sono pieni di inglesi che vengono a sciare - ha spiegato - Ci sono alcune persone di mezza età a cui piace fare passeggiate in collina, ma l'atmosfera è molto più rilassata e tranquilla. Un posto perfetto per rifugiarsi". McNally ha lasciato un patrimonio stimato intorno ai 700 milioni di euro, accumulato con la vendita, avvenuta nel 2006 per più di 300 milioni di euro, di Allsport Management, la sua attività nel settore dell'ospitalità di lusso legata al mondo della Formula Uno. Alcune indiscrezioni suggeriscono che Sarah potrebbe essere uno dei beneficiari del testamento di McNally, dato il sostegno che le ha fornito per decenni, anche se Kay ha affermato di ritenere ciò improbabile, osservando che, a quanto pare, McNally riteneva di aver già provveduto generosamente alla Ferguson per tutta la sua vita.

"Si è parlato molto della possibilità che Paddy le abbia lasciato una parte dei suoi 700 milioni di euro, ma non sono sicuro che ciò accadrà davvero", ha affermato il giornalista esperto di questioni reali, spiegando che "persone come Paddy si affidano in anticipo ai trust per occuparsi dell'imposta di successione e di altre faccende. Sono sempre stato portato a credere che volesse lasciare una somma considerevole del suo denaro a varie organizzazioni benefiche. Ho anche sentito dire che lui riteneva di aver provveduto molto a Sarah nel corso della sua vita".