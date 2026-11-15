Ha fatto uscire una leonessa alla gabbia per girare un video da pubblicare per il suo canale TikTok ma lei ha aggredito un addetto alla sicurezza: è morto così un ragazzo di soli 19 anni a Lahore, in Pakistan. Come riporta la stampa locale e il Daily Mail, l'animale era stato liberato mercoledì in una riserva faunistica privata nella località di Kahna, proprio con l'obiettivo di girare dei contenuti per i social media.

Ma una volta fuori dalla gabbia, la leonessa ha aggredito violentemente un addetto della struttura – identificato solo come Talha – sotto gli occhi della sua famiglia. Il padre e il fratello della vittima, infatti, entrambi impiegati presso la struttura che ospita animali selvatici, avrebbero assistito all'aggressione mortale. A quel punto il giovane è stato trasportato d'urgenza in un ospedale privato, dove in seguito è deceduto a causa delle ferite riportate.

La polizia ha arrestato il proprietario della struttura e il TikToker – noto online come Nouman Hassan – che si era recato sul posto per filmare la pericolosa impresa. Per lo stesso episodio è stata arrestata anche una terza persona. La polizia sta ora indagando sul permesso di detenzione dell'animale e sul rispetto delle misure di sicurezza presso la tenuta. "La leonessa responsabile dell'attacco è stata affidata alle autorità competenti, mentre proseguono le indagini su eventuali negligenze", ha spiegato la polizia locale in una nota diffusa su X.