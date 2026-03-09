Le fiamme hanno avvolto un edificio storico, provocandone il crollo parziale. Non si segnalano vittime
Un enorme incendio scoppiato nei pressi di una delle stazioni ferroviarie più trafficate della Scozia ha avvolto un edificio storico a Glasgow, provocandone il crollo parziale. Decine di vigili del fuoco sono intervenuti in Union Street poco prima delle 16 di ieri, dopo che l'incendio è divampato al piano terra di un edificio commerciale di quattro piani, hanno riferito le squadre. Finora non si segnalano vittime. Si prevede che i disagi alla circolazione dureranno per tutta la giornata di oggi. La National Rail ha dichiarato che la stazione rimarrà chiusa e "non si sa quando riaprirà".
"Prevediamo che i disagi sulle tratte da/per/attraverso Glasgow Central continueranno almeno fino alla fine della giornata", si legge in una nota. Nessun treno partirà o arriverà nella stazione più trafficata della Scozia, mentre i treni che transitano sulle banchine basse non fermeranno a Glasgow Central. La TransPennine Express ha comunicato che oggi i suoi servizi non saranno operativi tra Glasgow Central e Liverpool Lime Street o l'aeroporto di Manchester, mentre i treni tra Edimburgo e l'aeroporto di Newcastle/Manchester saranno soggetti a ritardi e cancellazioni in entrambe le direzioni.
Alle 5 del mattino, il servizio antincendio e di soccorso scozzese ha dichiarato che le squadre stavano ancora cercando di spegnere l'enorme rogo e ha invitato la popolazione a evitare la zona. Un portavoce ha dichiarato: "I vigili del fuoco sono stati mobilitati alle 15,46 di domenica 8 marzo, in seguito alla segnalazione di un incendio al piano terra di un edificio di quattro piani. Le operazioni sono ancora in corso e non si segnalano vittime”.