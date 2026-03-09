circle x black
Scozia, enorme incendio a Glasgow: chiude stazione ferroviaria

Le fiamme hanno avvolto un edificio storico, provocandone il crollo parziale. Non si segnalano vittime

L'incendio a Glasgow (Afp)  
L'incendio a Glasgow (Afp) -  
09 marzo 2026 | 11.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un enorme incendio scoppiato nei pressi di una delle stazioni ferroviarie più trafficate della Scozia ha avvolto un edificio storico a Glasgow, provocandone il crollo parziale. Decine di vigili del fuoco sono intervenuti in Union Street poco prima delle 16 di ieri, dopo che l'incendio è divampato al piano terra di un edificio commerciale di quattro piani, hanno riferito le squadre. Finora non si segnalano vittime. Si prevede che i disagi alla circolazione dureranno per tutta la giornata di oggi. La National Rail ha dichiarato che la stazione rimarrà chiusa e "non si sa quando riaprirà".

"Prevediamo che i disagi sulle tratte da/per/attraverso Glasgow Central continueranno almeno fino alla fine della giornata", si legge in una nota. Nessun treno partirà o arriverà nella stazione più trafficata della Scozia, mentre i treni che transitano sulle banchine basse non fermeranno a Glasgow Central. La TransPennine Express ha comunicato che oggi i suoi servizi non saranno operativi tra Glasgow Central e Liverpool Lime Street o l'aeroporto di Manchester, mentre i treni tra Edimburgo e l'aeroporto di Newcastle/Manchester saranno soggetti a ritardi e cancellazioni in entrambe le direzioni.

Alle 5 del mattino, il servizio antincendio e di soccorso scozzese ha dichiarato che le squadre stavano ancora cercando di spegnere l'enorme rogo e ha invitato la popolazione a evitare la zona. Un portavoce ha dichiarato: "I vigili del fuoco sono stati mobilitati alle 15,46 di domenica 8 marzo, in seguito alla segnalazione di un incendio al piano terra di un edificio di quattro piani. Le operazioni sono ancora in corso e non si segnalano vittime”.

