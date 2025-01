Hamas ha accettato la bozza di accordo per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio di decine di ostaggi come affermano due funzionari israeliani coinvolti nei colloqui citati dai media. Secondo la bozza dell'accordo in fase di negoziazione tra Israele e Hamas, di cui i media hanno ottenuto una copia, Israele rilascerà 50 detenuti palestinesi per la liberazione di ognuna delle 5 soldatesse in ostaggio a Gaza.