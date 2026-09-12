circle x black
Cerca nel sito
 

In Alaska un 15enne sopravvive due giorni in mare aggrappato a barca capovolta: morto il fratello

La storia di Derek Parker Aghnaanga, unico sopravvissuto dell'incidente verificatosi la scorsa settimana nel mare di Bering

- (Ipa)
- (Ipa)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
12 settembre 2026 | 14.02
Valerio Sarsini Novak
LETTURA: 1 minuti

Un ragazzo di 15 anni è sopravvissuto per circa due giorni aggrappato a una barca rovesciata nel Mare di Bering, al largo dell'Alaska, dopo un incidente costato la vita al fratello maggiore e a un cugino. Secondo quanto riportato dai media americani, Derek Parker Aghnaanga è stato individuato lunedì mattina vicino all'isola di St. Lawrence e recuperato dall'equipaggio del peschereccio Northwest Explorer. Il giovane, che presentava sintomi di ipotermia, era rimasto esposto a temperature dell'acqua di circa 10 gradi dopo che la sua imbarcazione si era capovolta nella notte di sabato.

I tre erano partiti venerdì dal villaggio di Savoonga per pescare halibut e avrebbero dovuto fare ritorno domenica. Secondo il racconto del 15enne, il cugino era riuscito inizialmente a restare aggrappato alla barca, ma era morto prima dell'arrivo dei soccorsi, mentre il fratello era rimasto intrappolato sotto lo scafo. I corpi di entrambi sono stati successivamente recuperati. "È un ragazzo davvero tosto", ha commentato Adam White, capitano del peschereccio che lo ha tratto in salvo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sopravvissuto incidente Mare di Bering
Vedi anche
Venezia 83, Favino: "Censura? A volte ci fermiamo prima, oggi c'è un conformismo dilagante" - Video
Diabete, numeri in crescita: cosa sapere su una delle principali sfide per la sanità pubblica
Venezia 83, America's Cup si presenta con il documentario 'Sail' - Video
Pantelleria, inaugurato il primo impianto eolico delle isole minori - Video
News to go
Bonus studenti, cosa si intende: tutti gli aiuti per il 2026
Ranucci lascia la redazione di Report: fra gli scatoloni spunta una lettera - Video
Venezia 83, Russell Crowe sbarca al Lido per il suo doc 'What Love Builds' - Video
"Tutto cominciò con un piatto di pasta al burro", quando Bonino ricordava l'incontro con Pannella - Video
Venezia 83, il regista Carrozzini: "L'Ai nel cinema sì, ma non deve sostituire gli attori" - Video
Ue, calano attraversamenti irregolari: 35% in meno
Venezia 83, oltre 25 minuti di standing ovation per "Naza": è record - Video
La denuncia di Jimmy Kimmel: "Trump ha bloccato l'intervista al candidato Dem Talarico" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza