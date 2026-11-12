La polizia parla di un active shooter ancora in azione. La sparatoria è avvenuta in una palestra

Sono almeno cinque le persone, rimaste colpite nella sparatoria di oggi, giovedì 12 novembre, nel centralissimo quartiere di Washington, Logan Circle. Un uomo sarebbe entrato nei locali della Vida Fitness, colpendone un altro alle spalle e dandosi poi alla fuga, per poi esplodere altri colpi all'esterno mentre la gente usciva.

L'autore della sparatoria barricato in un appartamento

Questa la ricostruzione, fornita da Nbcnews che, citando fonti delle forze dell'ordine, riporta che la polizia ritiene che lo sparatore si sia barricato in un appartamento che si trova al piano superiore dell'edificio che ospita la palestra. Anche il sito di Cbsnews riferisce questa ricostruzione e parla di cinque persone colpite nella sparatoria.

Le autorità avrebbero identificato il sospetto, riporta ancora Nbcnews citando una fonte delle forze dell'ordine federali. Varie agenzie federali, tra le quali anche il Secret Service, stanno fornendo assistenza alla polizia locale.

L'allerta nell'area

Brooke Pinto, del consiglio cittadino, ha confermato su X che la sparatoria è avvenuta all'interno del Vida Fitness, un'elegante palestra popolare nella comunità gay della capitale. "Non andate in questa zona", conclude il post.

Nello stesso isolato ci sono diverse abitazioni private, una chiesa e un supermercato. La Guardia Nazionale sta collaborando con la polizia, aiutando chiudere l'area interessata.