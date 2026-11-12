circle x black
Cerca nel sito
 

Sparatoria nel centro di Washington, 5 feriti: "Aggressore barricato in un appartamento sopra una palestra"

La polizia parla di un active shooter ancora in azione. La sparatoria è avvenuta in una palestra

Polizia Usa - Ipa
Polizia Usa - Ipa
Segui Adnkronos su Google
12 novembre 2026 | 15.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono almeno cinque le persone, rimaste colpite nella sparatoria di oggi, giovedì 12 novembre, nel centralissimo quartiere di Washington, Logan Circle. Un uomo sarebbe entrato nei locali della Vida Fitness, colpendone un altro alle spalle e dandosi poi alla fuga, per poi esplodere altri colpi all'esterno mentre la gente usciva.

L'autore della sparatoria barricato in un appartamento

Questa la ricostruzione, fornita da Nbcnews che, citando fonti delle forze dell'ordine, riporta che la polizia ritiene che lo sparatore si sia barricato in un appartamento che si trova al piano superiore dell'edificio che ospita la palestra. Anche il sito di Cbsnews riferisce questa ricostruzione e parla di cinque persone colpite nella sparatoria.

Le autorità avrebbero identificato il sospetto, riporta ancora Nbcnews citando una fonte delle forze dell'ordine federali. Varie agenzie federali, tra le quali anche il Secret Service, stanno fornendo assistenza alla polizia locale.

L'allerta nell'area

Brooke Pinto, del consiglio cittadino, ha confermato su X che la sparatoria è avvenuta all'interno del Vida Fitness, un'elegante palestra popolare nella comunità gay della capitale. "Non andate in questa zona", conclude il post.

Nello stesso isolato ci sono diverse abitazioni private, una chiesa e un supermercato. La Guardia Nazionale sta collaborando con la polizia, aiutando chiudere l'area interessata.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Usa, sparatoria a Washington con diversi feriti: sospetto barricato in un appartamento - Video
News to go
Stretta sugli influencer, stop alla pubblicità nascosta
Donazione organi, le domande degli studenti nel docufilm "La scelta" - Il trailer
New York, crolla palazzo di tre piani a Flatbush: 8 morti - Il video dall'alto
Buenos Aires, la fuga rocambolesca dell'ex Br Bertulazzi dai domiciliari - Video
Legale Hannoun: "Governo parte civile, chiede 18,5 milioni di risarcimento - Video
A Dublino doppio summit Ue, focus su Ai e Ucraina - Videonews del nostro inviato
Nassiriya 23 anni dopo, Crosetto all'Altare della Patria per l'omaggio ai caduti - Video
News to go
Sanità, 670mila ricoveri fuori Regione nel 2025
Allarmi bomba, Meloni: "Possibili nuovi casi, vogliono solo fare paura ma noi pronti" - Video
Daniele De Rossi: "Il calcio dopo il ritiro? Inguardabili le vecchie glorie con la panza" - Video
Rapine sui mezzi pubblici a Milano: 14 giovani arrestati, il video dei furti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza