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Enorme squalo bianco 'sfiora' un surfista, paura in California - Video

L'incontro è avvenuto a pochi metri dalla spiaggia di Pismo Beach

Lo squalo e il surfista - Instagram
Lo squalo e il surfista - Instagram
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06 novembre 2026 | 18.59
Simone Cesarei
LETTURA: 3 minuti

Paura in California. Un enorme squalo bianco è stato avvistato in mare negli Stati Uniti, con un surfista che ha visto l'animale, lungo cinque metri, passare accanto alla sua tavola mentre si trovava in acque aperte aspettando le onde. È successo tutto a qualche metro di distanza dalla spiaggia di Pismo Beach, con l'incontro che è stato documentato dallo stesso surfista, Dave Steiner, sul proprio profilo Instagram.

"Questo grande squalo bianco ha dato alla squadra di Pier Avenue e a me un po' di spavento stamattina", ha scritto il surfer sul suo profilo Instagram condividendo il video, "senza dubbio un incontro con uno squalo così non mi era mai capitato prima". Steiner ha raccontato la reazione di chi era in acqua con lui: "Una volta usciti dall'acqua siamo stati fuori per un'ora dopo questo incontro, ma sono così felice che sia successo".

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