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Stancanelli (Lega): "Ingresso Ucraina nell'Ue massacra agricoltura europea"

L'eurodeputato della Lega Raffaele Stancanelli avverte: l'ingresso dell'Ucraina nell'Ue senza reciprocità "massacrerebbe" l'agricoltura europea, in particolare quella italiana e siciliana.

L'eurodeputato della Lega Raffaele Stancanelli - Fotogramma/Ipa
L'eurodeputato della Lega Raffaele Stancanelli - Fotogramma/Ipa
07 maggio 2026 | 13.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Allargare l'Ue all'Ucraina senza condizioni di "reciprocità" comporterebbe "il massacro dell'agricoltura europea, e più in particolare italiana e siciliana", e questo "indipendentemente dalle problematiche di politica internazionale, visto che oggi c'è la guerra". Lo ha detto l'eurodeputato della Lega Raffaele Stancanelli (PfE), ieri a margine del convegno "L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe" organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, nel quale, a Bruxelles, si è discusso dei dati, della percezione e delle dinamiche del dibattito digitale e della partecipazione sociale.

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Nella Lega, ha continuato Stancanelli, "siamo contrari assolutamente a questo allargamento, che fra l'altro, anche dal punto di vista economico, diventa assolutamente penalizzante, perché le risorse della Pac, che fra l'altro sono diminuite, andrebbero in larga parte all'Ucraina. Quindi, è un'operazione tutta a perdere per l'agricoltura europea. Non si tratta di nazionalizzare le risorse, perché sarebbero soltanto sussidi".

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Raffaele Stancanelli Ue agricoltura Ue Ucraina allargamento Ue
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