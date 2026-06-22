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Starmer: "Rassegnerò le dimissioni da leader del partito"

Candidature a leader Labour dal 9 a 16 luglio, successore Starmer entro settembre

Keir Starmer - (Afp)
Keir Starmer - (Afp)
22 giugno 2026 | 10.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito e capo del governo. "Ogni decisione che ho preso è stata dettata dal voler mettere al primo posto il Paese che amo. Per questo motivo mi dimetterò da leader del Partito Laburista", ha dichiarato, intervenendo davanti a Dowing Street. "Ho parlato con Sua Maestà il Re questa mattina per informarlo della mia decisione".

"La domanda che il mio partito si pone ora è se io sia la persona più adatta a guidarci verso le prossime elezioni generali. Ho ascoltato la risposta del mio gruppo parlamentare a questa domanda e la accetto con serenità", ha aggiunto.

Le candidature alla leadership del partito laburista potranno essere presentate dal 9 al 16 luglio, ha detto Starmer, spiegando di aver chiesto al Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista di definire un calendario per la corsa alla leadership del partito. Questa agenda permetterà la presenza del successore di Starmer alla guida del Labour entro la ripresa dei lavori parlamentari a settembre.

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