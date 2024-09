Era da un anno che l'Fbi chiedeva di tenere d'occhio quel ragazzo, il 14enne Colt Gray, accusato di aver commesso la strage di ieri in una scuola della Georgia. E' quanto scrive la Bbc, dopo che il giovane ha aperto il fuoco ieri alla Apalachee High School nella città di Winder. Due insegnanti e due alunni, secondo gli investigatori, sono rimasti uccisi. Otto studenti e un docente sono rimasti feriti.

I post di minaccia sui social

Durante l'interrogatorio il 14enne ha negato di essere lui ad aver postato nel 2023 minacce e diverse immagini di pistole secondo quanto aveva sostenuto l'Fbi che un anno fa aveva allertato le forze dell'ordine locali e la scuola "per un controllo continuo del soggetto". Gli agenti dello sceriffo hanno sentito anche il padre del ragazzo, che "ha ammesso di avere dei fucili da caccia in casa, ma che il figlio non poteva prenderli perché erano ben custoditi".

La polizia ha identificato le vittime come gli insegnanti Christina Irimie e Richard Aspinwall e gli studenti di 14 anni Mason Schermerhorn e Christian Angulo. Il 14enne è stato arrestato.