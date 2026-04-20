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Strage in Louisiana, 7 degli 8 bambini uccisi erano figli del killer

Le vittime avevano età compresa tra i 3 e gli 11 anni

Luogo della strage (Afp)
Luogo della strage (Afp)
20 aprile 2026 | 07.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sette degli otto bambini uccisi in Louisiana erano figli dell'uomo che ha sparato e che è stato a sua volta ucciso dalla polizia al termine di un inseguimento, dopo che il killer aveva provato a fuggire su un'auto rubata. Lo riferiscono funzionari della polizia di Shreveport citati dalla Nbc precisando che la moglie del sospettato e una donna che si ritiene essere la sua fidanzata sono state anch'esse gravemente ferite durante la sparatoria, avvenuta in due abitazioni nelle prime ore del mattino.

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Secondo quanto riferito dall'ufficio del medico legale della parrocchia di Caddo, i bambini uccisi erano tre maschi e cinque femmine, di età compresa tra i 3 e gli 11 anni.

La polizia ha identificato Shamar Elkins come l'autore della sparatoria e unico sospettato. Sette degli otto bambini uccisi erano suoi figli, ha dichiarato il portavoce della polizia Christopher Bordelon. Uno dei bambini era un cugino, secondo l'ufficio del medico legale.

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