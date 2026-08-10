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Svizzera, incidente stradale a Schiers: morti due italiani

Su un rettilineo il conducente di un'auto ha perso il controllo della vettura ed è andato a schiantarsi contro una macchina con targa italiana. Quattro persone sono rimaste ferite

L'incidente - (Dal profilo X della Polizia cantonale)
L'incidente - (Dal profilo X della Polizia cantonale)
10 agosto 2026 | 17.33
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Due cittadini italiani hanno perso la vita ieri in Svizzera a seguito di un incidente stradale avvenuto all'altezza di Schiers (Grigioni), sulla strada nazionale che percorre la Prettigovia. Altre quattro persone sono rimaste ferite.

Un'automobile con targa svizzera stava viaggiando da Davos in direzione di Landquart. Sul rettilineo fra Schiers e Grüsch il conducente ha perso il controllo della vettura ed è andato a schiantarsi contro una macchina con targa italiana, che stava viaggiando in direzione opposta.

A causa della violenza dell'impatto, l'auto italiana è stata sollevata e lanciata contro la barriera di sicurezza tra la carreggiata e la linea ferroviaria, scrive oggi la Polizia cantonale. Il conducente e una passeggera sono morti sul colpo, mentre un'altra passeggera è rimasta gravemente ferita. Il conducente, una donna e un bambino che si trovavano nell'auto svizzera sono rimasti leggermente feriti.

I feriti sono stati soccorsi dai vari servizi di emergenza e trasportati in ospedale. Nella nota viene sottolineato il gran numero di persone che hanno prestato aiuto prima dell'arrivo dei soccorritori.

Sul posto sono intervenute in totale quattro ambulanze, oltre a due elicotteri della Rega e uno della Alpine Air Ambulance. Anche i vigili del fuoco, l'Ufficio tecnico, uno specialista della Ferrovia retica e diverse pattuglie della polizia cantonale erano presenti.

La strada è rimasta chiusa per circa quattro ore e mezza. Il traffico è stato deviato. Procura e forze dell'ordine stanno indagando sulle cause che hanno condotto al tragico incidente.

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