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Svizzera al voto per due referendum, verso bocciatura proposta limite popolazione

Le urne si sono chiuse alle 12. Sarebbe invece destinata all'approvazione la seconda misura sottoposta a referendum, che limita l'accesso al servizio civile sostitutivo per chi si oppone alla leva militare

Elettori alle urne in Svizzera - (Afp)
Elettori alle urne in Svizzera - (Afp)
14 giugno 2026 | 13.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si sono chiuse alle 12 le urne in Svizzera dove i cittadini hanno votato per due referendum molto attesi su immigrazione e servizio militare. Il voto principale riguarda l'iniziativa anti-immigrazione 'No a una Svizzera con 10 milioni!', promossa dal Partito popolare svizzero (Svp), che propone di fissare un tetto alla popolazione a 10 milioni entro il 2050.

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Secondo le prime proiezioni dell’istituto gfs.bern, diffuse pochi minuti dopo la chiusura dei seggi, gli elettori avrebbero respinto la proposta anti-immigrazione. L'esito è apparso incerto fin dall'inizio: secondo gli ultimi sondaggi il "no" sembrava leggermente in vantaggio, anche se il "sì" appariva in crescita.

Sempre in base alle proiezioni, sarebbe invece destinata all'approvazione la seconda misura sottoposta a referendum, che limita l'accesso al servizio civile sostitutivo per chi si oppone alla leva militare.

La proposta anti-immagrazione prevede misure restrittive su asilo, ricongiungimenti familiari e permessi di soggiorno, ed è sostenuta dalla destra ma osteggiata da governo, Parlamento e mondo economico. L'Svp denuncia gli effetti della "immigrazione di massa", mentre i critici avvertono del rischio di "caos" e di possibili ripercussioni sui rapporti con l'Unione europea, principale partner commerciale del Paese, evocando anche uno scenario di "Swiss Brexit".

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SVIZZERA NEWS svizzera referndum svizzera referendum anti immgrazione svizzera referemdum servizio civle leva
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