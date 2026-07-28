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Terremoto Giappone, scossa super e allarme tsunami - Video

Sui social rimbalzano i video che documentano la violenza del sisma

Terremoto in Giappone - (Fermo immagine dal video)
Terremoto in Giappone - (Fermo immagine dal video)
28 luglio 2026 | 11.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un terremoto di magnitudo 7.1 colpisce il Giappone oggi e fa scattare l’allarme tsunami. Il sisma viene avvertito in particolare nel Sud del paese.

Su X rimbalzano i video che documentano la violenza del sisma. L’epicentro è stato localizzato vicino a Nichinan a una profondità di circa 30 km: allerta tsunami per Miyazaki, Kagoshima e le prefetture costiere.

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giappone terremoto tsunami terremoto giappone oggi terremoto giappone news esteri news
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