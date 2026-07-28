Sui social rimbalzano i video che documentano la violenza del sisma
Un terremoto di magnitudo 7.1 colpisce il Giappone oggi e fa scattare l’allarme tsunami. Il sisma viene avvertito in particolare nel Sud del paese.
🚨 BREAKING: 7.1 MAGNITUDE EARTHQUAKE STRIKES SOUTHERN JAPAN: A powerful 7.1-magnitude quake has struck the Hyuganada Sea off the eastern coast of Kyushu, Japan’s southern main island. The epicenter is located near Nichinan at a shallow depth of ~30km, triggering tsunami warnings… pic.twitter.com/M2hvJm0shH— Global War Monitor (@GWarMonitor) July 28, 2026
Su X rimbalzano i video che documentano la violenza del sisma. L’epicentro è stato localizzato vicino a Nichinan a una profondità di circa 30 km: allerta tsunami per Miyazaki, Kagoshima e le prefetture costiere.