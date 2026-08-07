circle x black
Cerca nel sito
 

Giappone, il terremoto durante l'intervento in sala operatoria: i medici eroi non si fermano - Video

È diventato virale un video sui social estrapolato dalle telecamere di sicurezza del 'Kumamoto General Hospital' nel corso del terremoto dello scorso 28 luglio

Il momento del terremoto - Da X
Il momento del terremoto - Da X
07 agosto 2026 | 13.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il terremoto scuote il Giappone, l'operazione continua. Il 28 luglio il sud-ovest del paese è stato colpito da un violento terremoto di magnitudo 7.1, che ha provocato la morte di 36 persone e oltre un centinaio sono rimaste gravemente ferite. Tra le immagini diventati virali sui social ci sono quelle del video registrato dalle telecamere di sicurezza del 'Kumamoto General Hospital', dove durante il sisma erano in corso quattro interventi chirurgici.

Nel filmato diffuso online e diventato rapidamente virale si vede una sala operatoria scossa violentemente dal terremoto, mentre il personale medico cerca di mettere in sicurezza il paziente sottoposto, secondo quanto appreso, a un intervento addominale.

L'equipe medica si muove rapidamente, mettendo in pratica una procedura che sembra il frutto di un addestramento in casi di emergenza come questi. Il chirurgo, infatti, avrebbe immediatamente allontanato le mani per proteggere il paziente e impedirne la caduta dal lettino. L’anestesista, invece, si sarebbe avvicinato al letto operatorio per garantire la sicurezza delle vie aeree, mentre un altro membro del personale, avrebbe protetto il tubo endotracheale per evitare che potesse spostarsi e mettere a rischio il paziente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
terremoto giappone x Kumamoto General Hospital
Vedi anche
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video
Un pennuto con le zampe azzurre fosforescenti, sembra Ai ma è la natura - Video
Conte ricorda Guccini: "Cantautore che ci ha fatto pensare, non solo emozionare" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza