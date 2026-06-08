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Terremoto oggi a Cuba, scossa magnitudo 6.1

Scossa di 20 secondi, persone in strada per precauzione

Persone in strada a L'Avana - (Afp)
Persone in strada a L'Avana - (Afp)
08 giugno 2026 | 21.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Forte scossa di terremoto al largo della costa occidentale di Cuba oggi lunedì 8 giugno. A L'Avana, secondo quanto riferito da giornalisti dell'Afp presenti sul posto, il sisma è stato avvertito chiaramente per circa 20 secondi, spingendo numerose persone a lasciare gli edifici e a riversarsi in strada per precauzione. Secondo l'Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs), il terremoto ha avuto una magnitudo di 6.1 ed è stato localizzato a circa 100 chilometri dall'estremità occidentale dell'isola.

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