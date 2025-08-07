Thailandia e Cambogia hanno firmato oggi un accordo sulla questione dei confini dopo una riunione straordinaria del Comitato generale per le frontiere, secondo quanto riferito da un rappresentante thailandese. I due Paesi hanno concordato di estendere un precario accordo di cessate il fuoco, dopo cinque giorni di ostilità letali lungo il confine. Almeno 43 persone sono state uccise nel conflitto, conclusosi martedì scorso dopo che una disputa di lunga data sui templi di confine è sfociata in violenza. Una tregua è stata mediata dal primo ministro malese Anwar Ibrahim, presidente del blocco regionale dell'Asean, dopo le pressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e di un team di mediatori cinesi.

L'accordo prevedeva un cessate il fuoco, seguito da un incontro tra i comandanti regionali rivali, prima che i funzionari della difesa tenessero tre giorni di colloqui a Kuala Lumpur, conclusi con una dichiarazione congiunta oggi. "Entrambe le parti concordano su un cessate il fuoco che include tutti i tipi di armi, inclusi gli attacchi contro civili, obiettivi civili e obiettivi militari di entrambe le parti, in tutti i casi e in tutte le aree", si legge. "Questo accordo non deve essere violato in nessuna circostanza". Sia la Thailandia che la Cambogia si sono accusate a vicenda, durante i primi giorni della tregua, di aver violato l'accordo, con scaramucce limitate lungo il confine condiviso di 800 chilometri, anche se gli scontri sono rapidamente diminuiti di intensità. La dichiarazione prevede un altro incontro entro un mese e afferma che entrambe le parti avrebbero anche "concordato di astenersi dal diffondere informazioni false o fake news al fine di allentare le tensioni".

La dichiarazione congiunta firmata dal viceministro della Difesa thailandese Nattaphon Narkphanit e dal ministro della Difesa cambogiano Tea Seiha afferma di aver concordato di continuare a bloccare i movimenti e i pattugliamenti delle truppe di confine. "Siamo qui per un accordo dettagliato di cessate il fuoco, per porre fine allo spargimento di sangue e alle sofferenze dei soldati e dei civili di entrambe le parti", ha dichiarato Tea Seiha in una conferenza stampa.

"Affinché le nostre discussioni di oggi portino a risultati concreti, entrambe le parti devono dimostrare cooperazione e sincerità", ha detto Natthaphon ai giornalisti. L'ambasciatore statunitense in Malesia, Edgard Kagan, che ha partecipato all'incontro di oggi in qualità di osservatore, ha avvertito che l'accordo rappresenta solo un passo verso una pace duratura. "Dobbiamo essere onesti e dire che c'è ancora un livello di tensione molto alto, c'è un elevato livello di sfiducia", ha detto ai giornalisti.

"Riteniamo che sarà importante per entrambe le parti dimostrare un forte impegno ai massimi livelli e che questo venga comunicato chiaramente anche ai soldati e ai poliziotti che si trovano al confine", ha detto Kagan. I templi contesi sono rivendicati da entrambe le nazioni, a causa di una vaga demarcazione tracciata dagli amministratori coloniali francesi della Cambogia nel 1907. Gli scontri del mese scorso sono stati i più sanguinosi nella regione in oltre un decennio e hanno costretto più di 300mila persone a fuggire dalle zone di combattimento, su entrambi i lati del confine.