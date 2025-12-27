circle x black
Cerca nel sito
 

Thailandia-Cambogia, accordo per cessate il fuoco 'immediato'

L'accordo dopo l'ultima escalation al confine che ha fatto decine di morti e centinaia di migliaia di sfollati

Thailandia-Cambogia, accordo per cessate il fuoco 'immediato'
27 dicembre 2025 | 08.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Thailandia e Cambogia hanno concordato un nuovo cessate il fuoco dopo l'ultima escalation al confine che ha fatto decine di morti e centinaia di migliaia di sfollati. I ministri della Difesa dei due Paesi hanno firmato una dichiarazione congiunta, riferisce il Bangkok Post, precisando che il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 12 ora locale, le 6 in Italia, dopo giorni di colloqui per porre fine all'escalation.

Le parti, spiega la Bbc, hanno concordato di fermare i movimenti di truppe e di consentire il ritorno nelle proprie case ai civili che vivono nelle aree al confine, dopo settimane di violenti scontri che - stando al bilancio riportato dalla rete britannica - hanno fatto almeno 41 morti e circa un milione di sfollati.

Secondo la dichiarazione diffusa, passate 72 ore dall'entrata in vigore del cessate il fuoco la Thailandia rilascerà 18 soldati cambogiani sulla base dello "spirito della Dichiarazione di Kuala Lumpur", un riferimento a quanto sottoscritto a ottobre tra i due Paesi sotto gli occhi di Donald Trump e violato nelle scorse settimane quando sono scoppiati gli ultimi scontri in ordine di tempo al confine tra Thailandia e Cambogia ed è iniziato un nuovo scambio di accuse.

Gli ultimi criteri della "de-escalation" delineati prevedono lo stop agli "attacchi contro civili, obiettivi e infrastrutture civili e obiettivi militari".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cessate il fuoco accordo confine Thailandia Cambogia Thailandia Cambogia Thailandia Cambogia tregua
Vedi anche
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane
Kate Winslet debutta alla regia con 'Goodbye June’: "Così provo a cambiare l’industria" - Video
News to go
Vigilia di Natale, da Nord a Sud all'insegna delle tradizioni
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia
News to go
Ciclone invernale sull'Italia, settimana di Natale con maltempo e neve
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza