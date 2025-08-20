Thailandia-Cambogia, osservatori internazionali visitano area contesa

Un gruppo di osservatori internazionali, composto da rappresentanti di cinque Paesi, ha visitato l'area circostante il Tempio di Preah Vihear, "con lo scopo di osservare, verificare e riferire sulla situazione successiva all’accordo di cessate il fuoco" con la Thailandia. Lo rende noto il ministero dell'Informazione cambogiano, diffondendo un comunicato del ministero della Difesa locale, che ha facilitato la visita, guidata dal colonnello malesiano Nazlee Bin Abdul Rahim, attaché della difesa di Kuala Lumpur in Cambogia. La regione e i suoi templi sono al centro delle dispute territoriali tra Cambogia e Thailandia, deflagrata in un breve e violento conflitto a fine luglio, che ha causato almeno 35 morti, e risolta con un accordo di cessate il fuoco mediato dalla Malesia e fortemente voluto dagli Usa.