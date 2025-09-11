circle x black
TikTok, Francia verso il bando per i minori: "È tossico e crea dipendenza"

Si pensa a "reato di negligenza digitale" per i genitori

TikTok - Fotogramma/IPA
11 settembre 2025 | 09.21
Redazione Adnkronos
La commissione parlamentare di inchiesta su TikTok in Francia ha raccomandato di vietare la piattaforma social ai minori di 15 anni per contrastare la "trappola algoritmica" che può compromettere la salute dei giovani. E questo perché si tratta di "uno dei peggiori social network che attacca i nostri giovani", "fuorilegge", "multirecidivo" e con ''contenuti tossici che creano dipendenza'', si legge nel rapporto che la commissione parlamentare di Parigi ha redatto sugli effetti psicologici di TikTok sui minori, presentato oggi.

Tra le raccomandazioni dei parlamentari rientrano anche l'istituzione di un "coprifuoco digitale" sui social media dalle 22 alle 8 per gli adolescenti tra i 15 e i 18 anni, l'avvio di una massiccia campagna informativa sui rischi associati al loro utilizzo e l'introduzione di un "reato di negligenza digitale" per i genitori.

Dopo aver ascoltato 178 esperti, parti interessate e testimoni e aver raccolto oltre 30mila risposte nell'ambito di una consultazione cittadina, la relatrice Laure Miller (Ensemble pour la République) ha redatto un rapporto schiacciante. "Questa è un'azienda che non si preoccupa della salute mentale dei nostri giovani ", ha dichiarato la deputato a Le Monde.

"All'interno di TikTok possono dire che attribuiscono molta importanza a questo aspetto, ma non stanno facendo gli sforzi che potrebbero facilmente fare", ha aggiunto. Nella sua prefazione, il presidente della commissione, Arthur Delaporte (Partito Socialista), concorda: "Il verdetto è chiaro: questa piattaforma espone consapevolmente i nostri figli, i nostri giovani, a contenuti tossici, pericolosi e che creano dipendenza".

