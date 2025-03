"Ogni colpo sparato dagli Houthi sarà considerato, da questo momento in poi, come un colpo sparato dalle armi e dalla leadership dell'Iran, e l'Iran ne sarà ritenuto responsabile subendone le conseguenze, che saranno terribili!". Lo ha annunciato il presidente americano, Donald Trump, in un post su Truth.

"Che nessuno si faccia ingannare! Le centinaia di attacchi compiuti dagli Houthi, i sinistri mafiosi e delinquenti con sede nello Yemen, odiati dal popolo yemenita, provengono tutti dall'Iran e sono da esso creati - ha scritto il tycoon - Qualsiasi ulteriore attacco o ritorsione da parte degli Houthi sarà affrontato con grande forza, e non c'è garanzia che tale forza si fermi lì". Per Trump, l'Iran ha "giocato a fare la 'vittima innocente' di terroristi disonesti di cui ha perso il controllo, ma non ha perso il controllo. Sta dettando ogni mossa, dando loro le armi, fornendo loro denaro e attrezzature militari altamente sofisticate e persino la cosiddetta 'intelligence'", ha aggiunto il presidente americano.

Houthi rivendicano secondo attacco contro portaerei Usa in 24 ore

I ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato alle prime ore di oggi la responsabilità del secondo attacco a una portaerei americana in 24 ore, definendolo una rappresaglia per gli attacchi statunitensi. Un portavoce del gruppo ha dichiarato che "per la seconda volta in 24 ore" i combattenti Houthi hanno lanciato missili e droni contro la USS Harry S. Truman e diverse sue navi da guerra nel Mar Rosso settentrionale.

Nuovi raid Usa su Hodeidah e a nord di Sana'a

E oggi nuovi raid aerei americani hanno colpito la città portuale di Hodeidah sul Mar Rosso e il governatorato di Al Jawf a nord della capitale dello Yemen Sana'a. Lo riferisce l'emittente televisiva degli Houthi Al Masirah. Gli attacchi odierni seguono quelli lanciati sabato dai militari americani in risposta alla minaccia degli Houthi di colpire le navi dirette in Israele dopo lo stop agli aiuti umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza.

Nella serata di ieri il ministero della Sanità che fa capo ai ribelli aveva aggiornato a 53 morti il bilancio degli attacchi statunitensi in Yemen. Tra loro, aveva specificato, cinque bambini e due donne. I feriti sono 98, aveva scritto il portavoce del ministero, Anis Al-Asbahi su X.