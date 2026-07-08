Il premier albanese, come abitudine, si presenta in sneaker alla foto ufficiale. La scelta fashion del primo ministro non passa inosservata
Il premier albanese Edi Rama, come abitudine, si presenta in sneaker alla foto ufficiale del vertice Nato di Ankara. La scelta fashion del primo ministro non sfugge al segretario generale Mark Rutte, che segnala il dettaglio a Donald Trump. Il presidente americano, invitato a guardare, dedica una frazione di secondo alle scarpe di Rama. A giudicare dall'espressione, Trump non sembra apprezzare particolarmente