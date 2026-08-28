circle x black
Cerca nel sito
 

Usa, Trump pubblica classifica migliori presidenti della storia. E il primo è lui

Il post, secondo i media americani, è una risposta indiretta a un sondaggio della Cnn secondo cui il 53% degli elettori repubblicani lo indica come il presidente repubblicano più ammirato, davanti a Lincoln e Ronald Reagan

Usa, Trump pubblica classifica migliori presidenti della storia. E il primo è lui
28 agosto 2026 | 12.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Donald Trump si è messo al primo posto nella classifica dei migliori presidenti della storia degli Stati Uniti, davanti a George Washington e Abraham Lincoln. È stato lo stesso presidente americano a condividere sui social c, che ha subito attirato l'attenzione dei media e provocato commenti ironici e critiche.

Secondo alcuni osservatori, sarebbe basata su una vecchia classifica pubblicata dalla rivista Life nel 1948, successivamente modificata inserendo Trump al primo posto nella categoria dei "più grandi". Washington, Lincoln, Thomas Jefferson e Franklin D. Roosevelt compaiono invece tra i "grandi". E relegando nell'ultima categoria, quella dei "falliti", alcuni presidenti democratici a lui invisi come Barack Obama e Joe Biden.

Trump davanti a Lincoln e Reagan

La pubblicazione della classifica arriva dopo un sondaggio della Cnn sul gradimento dei presidenti repubblicani tra gli elettori del partito. Secondo il sondaggio, il 53% degli elettori repubblicani indica Trump come il presidente repubblicano più ammirato, davanti a Ronald Reagan e Abraham Lincoln.

È un dato che aiuta a spiegare il contesto politico nel quale arriva il post di Trump, ma non coincide con le valutazioni degli storici e degli studiosi della presidenza americana.

La classifica degli storici racconta un'altra storia

Nel 2024, il Presidential Greatness Project aveva infatti collocato Trump all'ultimo posto tra i presidenti americani. Al primo posto era stato indicato Abraham Lincoln, mentre Joe Biden, alla sua prima presenza nella graduatoria, si era piazzato al 14° posto.

Il risultato aveva fatto discutere anche perché il sondaggio era stato realizzato tra studiosi della presidenza e delle scienze politiche, quindi con criteri molto diversi da quelli utilizzati dagli elettori per esprimere il proprio giudizio politico.

Anche altre classifiche accademiche hanno espresso valutazioni molto negative sulla presidenza Trump.

Il giudizio di Michael Bailey

Tra gli studiosi più critici c'è Michael Bailey, politologo della Georgetown University, che ha definito Trump "senza dubbio il peggior presidente della storia degli Stati Uniti".

Secondo Bailey, "la corruzione e i danni alle istituzioni e alla reputazione degli Stati Uniti nel lungo periodo vanno ben oltre qualsiasi cosa abbiamo visto in precedenza".

Il contrasto è quindi evidente: Trump si colloca personalmente al vertice della storia presidenziale americana, mentre nelle classifiche elaborate dagli studiosi è stato finora collocato nelle ultime posizioni.

La distanza tra questi due giudizi racconta anche la forte polarizzazione che continua a caratterizzare la figura di Trump negli Stati Uniti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Trump presidenti Stati Uniti Trump classifica presidenti Usa Trump miglior presidente trump news trump oggi classifica presidenti americani
Vedi anche
Alluvione Nepal, il sopravvissuto italiano: "Ho visto tanta distruzione ma sono salvo e grato alla vita" - Video
Attentato Ranucci, difesa arrestati: "Avevano rapporti solo con Tavares" - Video
Attentato Ranucci, difesa arrestati: "Hanno risposto a tutte le domande" - Video
Alluvione in Nepal, le immagini girate da un italiano salvato in elicottero
Mercati più nervosi, giù Piazza Affari. Acquisti su Stm dopo conti Nvidia
Francese arrestato a Bari, ecco i missili da guerra che trasportava nel furgone - Video
Siria, il presidente paga un caffè con carta Visa per festeggiare la fine delle sanzioni - Video
Malaria, infettivologa: "Non siamo immuni, da noi mortalità può essere elevata" - Video
Bambino nuota tra i detriti in Nepal, le persone riprendono la scena invece di aiutarlo - Video
Alluvione in Nepal, l'intervento dei soccorsi per salvare le persone dal fango - Video
Battaglia a colpi di pomodoro, oltre 22mila persone alla 'Tomatina' in Spagna - Video
'One Night Only', Callum Turner e Monica Barbaro: "Ecco come nascono le vere storie d'amore" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza