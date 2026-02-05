Il presidente Usa: "Non sono il candidato perfetto ma ho fatto molte cose buone per le persone perfette"

"Non so come una persona di fede possa votare i democratici. Non lo so proprio". Così Donald Trump nel suo intervento al National Prayers Breakfast. "A volte penso 'non riuscirò mai ad andare in Paradiso'. Non c'è niente che possa fare, anche se sto facendo molto, anche per la religione. La religione è ora più sexy che mai - ha proseguito - In realtà penso che probabilmente riuscirò ad andare in Paradiso. Non sono il candidato perfetto ma ho fatto molte cose buone per le persone perfette".