Donald Trump ha parlato con Vladimir Putin? E' il presidente degli Stati Uniti ad alimentare il dubbio con una risposta 'in due tempi' nel briefing dopo l'incidente aereo che ha provocato 67 morti a Washington, con lo schianto tra un aereo dell'American Airlines e un elicottero militare.

A bordo dell'aereo viaggiavano anche alcuni cittadini russi. Trump ha spiegato che gli Stati Uniti faciliteranno il rimpatrio delle vittime russe. Un giornalista ha chiesto a Trump: "Ha parlato con il presidente Putin?". "No", la risposta del presidente americano. "Non di questo", ha aggiunto subito dopo.

Trump effectively confirmed speaking with Putin but denied discussing the Washington plane crash.



— Did you talk to Putin about the plane crash?

— No, not about this. pic.twitter.com/CnqTK8ObRi