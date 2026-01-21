circle x black
Cerca nel sito
 

Trump, il nuovo guasto e il rapporto pessimo con l'Air Force One: "Vecchio e piccolo"

Il problema durante il volo per Davos è l'ultimo in ordine di tempo. Il presidente sogna una 'flotta araba'

Trump sull'Air Force One
Trump sull'Air Force One
21 gennaio 2026 | 12.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il guasto elettrico che ha costretto il presidente Donald Trump a interrompere il volo con l'Air Force One verso Davos e a cambiare velivolo è solo l'ultimo episodio nella storia turbolenta tra il tycoon e la flotta presidenziale americana.

Trump ha più volte criticato i due Vc-25a in servizio dal 1990, denunciandone età e obsolescenza e confrontandoli con i 'colleghi' stranieri: "Dovremmo avere un nuovo Air Force One. Quando vediamo gli aerei dell'Arabia Saudita… tutti nuovi, e il nostro ha 32 anni… gli Stati Uniti dovrebbero avere il miglior aereo", dichiarò nel 2017. Negli anni successivi ha spesso ribadito la necessità di un velivolo più moderno e imponente, sottolineando che i Vc-25A, pur notevoli, sembrano "molto più piccoli e meno impressionanti" rispetto ai 747 in uso ad altri leader mondiali.

L'ultimo incidente - seppur classificato come "minore" dalla Casa Bianca - ha provocato un breve spegnimento delle luci in cabina, inclusa l'area riservata alla stampa, e ha fatto suggerire un rientro alla base "per eccesso di cautela".

Non si sono registrati feriti né rischi immediati, e il volo è ripreso a bordo di un C-32 (Boeing 757 modificato) - solitamente utilizzato dal vicepresidente e la First Lady - dopo circa due ore e mezza di ritardo. Episodi simili erano già accaduti anche in tempi recenti: durante la visita in Regno Unito dello scorso settembre, un guasto idraulico costrinse il presidente e la First Lady Melania Trump a utilizzare un elicottero di supporto, richiamando l'attenzione sulle problematiche della flotta presidenziale e sulle ormai malcelate criticità di manutenzione.

Per far fronte ai ritardi del programma di sostituzione dei Vc-25A, Trump ha accettato lo scorso anno un Boeing 747-8 di lusso donato dal Qatar, già utilizzato dalla famiglia reale, destinato a fungere da soluzione temporanea fino all'arrivo dei nuovi Vc-25b, previsti non prima del 2028.

L'ultimo aggiornamento dell'Aeronautica statunitense - risalente al mese scorso - indica che il primo velivolo operativo sarà disponibile a metà 2028, con il secondo a seguire, in un programma che ha superato i 5 miliardi di dollari, rispetto ai 3,9 miliardi iniziali previsti nel 2018. Il jet qatariota è attualmente sottoposto a retrofit per sicurezza, comunicazioni presidenziali e sistemi difensivi, con costi stimati in centinaia di milioni di dollari.

La soluzione temporanea offerta da Doha si è scontrata con le critiche bipartisan su sicurezza, possibili violazioni della Emoluments Clause e sull'eventuale destinazione dell'aereo alla Trump Presidential Library dopo la presidenza. Trump ha difeso la scelta: "Sarei stupido a rifiutare un regalo gratuito; il Qatar lo ha presentato come un gesto di buona fede". Nelle scorse ore, mentre i giornalisti al seguito del presidente si trasferivano sul velivolo di riserva, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha scherzato sul fatto che il jet del Qatar "suona molto meglio adesso".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
trump air force one donald trump
Vedi anche
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video
News to go
Tempesta solare colpisce la Terra, cosa sta succedendo
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza