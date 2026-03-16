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Trump: "La capo staff della Casa Bianca Susie Wiles ha un cancro allo stadio iniziale"

Il presidente degli Stati Uniti e il post su Truth Social: "Persona fantastica e una delle persone più forti che conosca. Melania ed io siamo con lei in ogni modo"

Susie Wiles - Afp
Susie Wiles - Afp
16 marzo 2026 | 17.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Susie Wiles, capo dello staff della Casa Bianca, ha un cancro al seno "allo stadio iniziale". Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post su Truth Social.

"Susie Wiles è un'incredibile capo di gabinetto, una persona fantastica e una delle persone più forti che conosca, ma purtroppo le è stato diagnosticato un tumore al seno in fase iniziale e ha deciso di affrontare questa sfida immediatamente, senza aspettare", ha dichiarato Trump, precisando che durante il periodo di cure "trascorrerà praticamente tutto il suo tempo alla Casa Bianca, cosa che mi rende, come presidente, molto felice".

"Susie, tra le mie consigliere più strette e importanti, è tenace e molto impegnata al servizio del popolo americano. Presto starà meglio di prima - ha aggiunto -. Melania ed io siamo con lei in ogni modo e non vediamo l'ora di lavorare con Susie sulle tante iniziative grandi e meravigliose che si stanno realizzando a beneficio del nostro Paese".

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donald trump susie wiles susie wiles casa bianca donald trump susie wiles
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