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Aragosta, caviale e tartufo: il menù della cena tra Macron e Trump a Versailles

Nel corso della cena è stato firmato l'accordo con tra Usa e Iran per porre fine alla guerra

Trump e Macron a Versailles - (Afp)
Trump e Macron a Versailles - (Afp)
18 giugno 2026 | 12.28
Piero Spinucci
LETTURA: 1 minuti

Aragosta e caviale per l'antipasto, tartufo per il piatto principale e un classico dessert al cioccolato per chiudere la serata. È all'insegna dell'alta cucina francese il menu della cena che il presidente francese, Emmanuel Macron, ha offerto ieri sera a Donald Trump nelle sale della reggia di Versailles, evento che ha concluso la missione francese del tycoon.

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Secondo quanto reso noto dalla Casa Bianca, la cena - curata dallo chef Alain Ducasse - si è aperta con asparagi bianchi serviti con aragosta e caviale, seguiti da pollo arrosto al tartufo - in realtà faraona secondo alcuni media francesi - accompagnato da patate al formaggio Comté, uno dei formaggi francesi più rinomati al mondo.

Il contorno richiama il tradizionale 'gratin dauphinois', uno dei piatti simbolo della cucina francese: sottili fette di patate cotte al forno con aglio, latte e panna in una pirofila imburrata, generalmente arricchite con formaggi come Gruyère o Emmental. Nel menu di Versailles la preparazione è stata proposta con l'aggiunta di Comté. Per dessert è stato servito un tortino caldo al cioccolato accompagnata da gelato alla vaniglia.

La firma dell'accordo Usa-Iran

Nel corso della cena è stato firmato l'accordo con tra Usa e Iran per porre fine alla guerra. "Non è stato facile", ha detto il tycoon, come si vede nel filmato condiviso sui social dal presidente francese. "E' una cosa storica. Bravo", dice Macron, aggiungendo "Good gob, great job", "Ottimo lavoro", prima dell'applauso finale.

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