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Trump, nuovo attacco a Meloni: "Italia non ci ha aiutato, noi l'abbiamo sempre difesa"

Il presidente degli Stati Uniti pubblica un nuovo messaggio: "La minaccia nucleare dell'Iran è gravissima ma la premier e l'Italia non si fanno coinvolgere"

Donald Trump - Afp
Donald Trump - Afp
21 giugno 2026 | 21.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e all'Italia. "Dopo i trilioni di dollari" che gli Stati Uniti "hanno speso per la Nato, l'Italia e il suo Primo Ministro non si sognerebbero nemmeno di farsi coinvolgere con la Repubblica Islamica dell'Iran e la sua gravissima minaccia nucleare. Per decenni li abbiamo difesi ma quando sono stati messi alla prova, non sono stati in grado di difendere noi e il resto del mondo. Non va bene!", scrive il presidente degli Stati Uniti su Truth Social.

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giorgia meloni donald trump trump meloni
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