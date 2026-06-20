Meloni-Trump, deputato M5S pubblica 'selfie'. Fratelli d'Italia: "Foto creata con AI, magistratura agisca"
Bufera per un post di Pellegrini, membro del Copasir. Fdi: "Vergognoso tentativo di ingannare la gente"
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Laura Pranzetti Lombardini: "C'è in lui il desiderio di prendere in contropiede le persone, ma lui dovrebbe rappresentare le istituzioni"
Il presidente americano non si ferma: ancora accuse sulle basi militari e sui rapporti con Washington. La presidente del Consiglio risponde con un post su Instagram: "Ora basta, da te attacchi insensati"
Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture: "Sostegno al tycoon? Mi pento solo quando vado in chiesa"
Il botta e risposta tra il presidente americano e la premier italiana monopolizza l'attenzione: dalla Cnn al Washington Post, dalla Bbc a El Pais
Pochi leader hanno fatto della critica e dell'insulto personale uno strumento quanto il tycoon, che ha sostituito il linguaggio felpato della diplomazia con offese e attacchi
Alta tensione tra i due leader, dopo il G7. La presidente del Consiglio: "Io e l'Italia non imploriamo mai". Mattarella la chiama. Il tycoon: "Era una mia grande fan. Ma non la voglio come fan perché lei, come gli altri della Nato, non c'è stata sullo Stretto"
Se il Pontefice è un debole e il presidente francese "sbaglia sempre", il Cancelliere tedesco non sa di cosa parla (riferito all'Iran)