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Donald Trump e Giorgia Meloni - Afp
Botta e risposta

Trump attacca: "Meloni in calo, vuole tornare mia amica". La premier: "Mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua"

Il presidente americano non si ferma: ancora accuse sulle basi militari e sui rapporti con Washington. La presidente del Consiglio risponde con un post su Instagram: "Ora basta, da te attacchi insensati"

Matteo Salvini - Fotogramma Ipa
Italia-Usa

Scontro Meloni-Trump, Salvini: "Chi attacca la premier colpisce l'Italia"

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture: "Sostegno al tycoon? Mi pento solo quando vado in chiesa"

Giorgia Meloni e Donald Trump - (Instagram - Afp)
Alta tensione

"Meloni asfalta Trump" e lo "scontro aperto", il caso sui media internazionali

Il botta e risposta tra il presidente americano e la premier italiana monopolizza l'attenzione: dalla Cnn al Washington Post, dalla Bbc a El Pais

Donald Trump - Afp
L'analisi e i precedenti

Trump e la diplomazia dell'insulto, da Meloni al Papa l'attacco come strumento politico

Pochi leader hanno fatto della critica e dell'insulto personale uno strumento quanto il tycoon, che ha sostituito il linguaggio felpato della diplomazia con offese e attacchi

Trump e Meloni - Foto Palazzo Chigi
Lo strappo

Trump contro Meloni: "Mi ha implorato per una foto". Premier ribatte: "Tutto inventato". E lui attacca su Hormuz

Alta tensione tra i due leader, dopo il G7. La presidente del Consiglio: "Io e l'Italia non imploriamo mai". Mattarella la chiama. Il tycoon: "Era una mia grande fan. Ma non la voglio come fan perché lei, come gli altri della Nato, non c'è stata sullo Stretto"



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