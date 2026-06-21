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Meloni al raduno degli alpini in Friuli: "Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale"

Dopo il duro botta e risposta con Trump, la premier in visita a Gemona: "Se orgoglio nazionale non si trova qui, non so dove altro si potrebbe trovare"

Giorgia Meloni - Afp
Giorgia Meloni - Afp
21 giugno 2026 | 13.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo il durissimo botta e risposta con Donald Trump, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva a sorpresa in Friuli in occasione del Raduno del 3° Raggruppamento Alpini del Triveneto a Gemona.

“Non era tanto che ero passata da queste parti, ma ero passata per un’altra ragione. Ho pensato che fosse doveroso. Diciamo che avevo bisogno di un po’ di sano orgoglio nazionale e, se non si trova qui, non so dove altro si potrebbe trovare. E poi era anche un'occasione per ringraziare gli Alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi e non solamente durante le Olimpiadi. Quindi sono venuta a dire grazie a queste persone”, le parole della premier a Telefriuli.

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Alpini Raduno del 3° Raggruppamento Alpini giorgia meloni meloni trump raduno alpini meloni alpini
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