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Trump 'apre' a Nicki Minaj portavoce della Casa Bianca: "Buona idea, ci penserò" - Video

La battuta del tycoon durante il programma 'The Benny Show' sull'ipotesi di affidare l'incarico alla 43enne artista originaria di Trinidad e Tobago, dopo la rimozione lampo di Katie Zacharia, in carica per una sola settimana

Trump assiste all discorso di Nicki Minaj
Trump assiste all discorso di Nicki Minaj
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31 ottobre 2026 | 08.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente americano Donald Trump ha aperto, forse con una battuta, alla possibilità di nominare la rapper Nicki Minaj nuova portavoce della Casa Bianca, dopo la rimozione di Katie Zacharia, rimasta in carica appena una settimana. Interpellato durante il programma 'The Benny Show' sull'ipotesi di affidare l'incarico alla 43enne artista originaria di Trinidad e Tobago, Trump ha risposto: "È una buona idea. Ci penserò".

Minaj, negli ultimi tempi, si è schierata apertamente a sostegno del tycoon in vista delle elezioni di midterm.

Solo pochi giorni fa, parlando dell'artista, il presidente Trump aveva detto: "Le ho guardato il sedere e non l'avevo mai fatto prima con un uomo", riferendosi al senatore Jon Husted,repubblicano dell'Ohio, aggiungendo inoltre "in via confidenziale" di farlo anche con le donne: "A proposito, ho visto un sedere davvero splendido, quello di Nicki Minaj".

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