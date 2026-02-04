circle x black
Usa, Trump contro la Nike: "Discrimina lavoratori bianchi"

L'agenzia federale che tutela le pratiche di assunzione ha avviato un'indagine

Donald Trump - Afp
04 febbraio 2026 | 23.31
Redazione Adnkronos
La Nike finisce nel mirino dell'amministrazione Trump. La Equal Employment Opportunity Commission, l'agenzia federale che tutela le pratiche di assunzione, ha avviato un'indagine nei confronti del gigante dell'abbigliamento sportivo per discriminazione nei confronti dei lavoratori bianchi. E' la prima volta che l'agenzia prende di mira una grande azienda. Lo riporta il New York Times. Le iniziative a favore della diversità avrebbero costituito un fattore di discriminazione dei lavoratori bianchi.

L'indagine è la prima importante azione legale annunciata dalla commissione sotto la presidenza di Andrea Lucas, che ha preso di mira i programmi di diversità, equità e inclusione fin dall'assunzione dell'incarico lo scorso anno.

