circle x black
Cerca nel sito
 

Furia Trump: "Mi fanno causa per la sala da ballo alla Casa Bianca"

Il post del presidente: "E' un progetto da 300 milioni con finanziamenti. Piace a tutti..."

Donald Trump
Donald Trump
25 gennaio 2026 | 18.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

"Mi citano in giudizio per la sala da ballo". Donald Trump si infuria e si sfoga con un lunghissimo post sul social Truth. Il presidente degli Stati Uniti si ritrova citato in giudizio per il progetto legato alla costruzione della nuova faraonica sala da ballo alla Casa Bianca. "Oltre a tutto ciò che sto facendo, sto costruendo una delle sale da ballo più grandi e belle del mondo, con oltre 300 milioni di dollari di fondi dei Great American Patriots. Sto lavorando a stretto contatto, fin dall'inizio, con l'esercito e il secret service degli Stati Uniti", scrive Trump in un chilometrico messaggio.

"Questo è un regalo (zero finanziamenti dei contribuenti!) agli Stati Uniti d'America, di 300-400 milioni di dollari (a seconda della portata e della qualità delle finiture interne!), per uno spazio disperatamente necessario, voluto per oltre 150 anni dai precedenti Presidenti e Amministrazioni, in modo che la Casa Bianca non sia più costretta a utilizzare una 'tenda' di scarso valore e pericolosa per grandi e importanti eventi di stato, cene, riunioni, conferenze e future inaugurazioni già programmate (per motivi di sicurezza, protezione e capienza!), su un prato della Casa Bianca molto bagnato e soggetto alle intemperie", dice Trump.

"Fare un regalo così grande agli Stati Uniti è stato considerato da quasi tutti 'una cosa meravigliosa da fare'. Ma no, come al solito, sono stato citato in giudizio, questa volta dal Radical Left National (No!) Trust for Historic Preservation, un gruppo a cui non potrebbe importare di meno del nostro Paese! Tutto l'acciaio strutturale, le finestre, le porte, gli impianti di aria condizionata/riscaldamento, il marmo, la pietra, il calcestruzzo prefabbricato, le finestre e i vetri antiproiettile, le coperture anti-drone e molto altro sono stati ordinati (o sono pronti per esserlo), e non c'è un modo pratico o ragionevole per tornare indietro", prosegue.

"È troppo tardi! Perché questi ostruzionisti e facinorosi non hanno intentato la loro causa infondata molto prima? Il Congresso non ha mai cercato, né voluto, fermare il Ballroom Project! Tutti sapevano cosa stava succedendo alla Casa Bianca. Un grande, enorme, bellissimo regalo agli Stati Uniti d'America! Per chi fosse interessato, la minuscola Ala Est è stata così 'imbastardita' e modificata, costruita e ricostruita nel corso degli anni, da non avere alcuna somiglianza o relazione con l'edificio originale", afferma Trump facendo riferimento a interventi strutturali eseguiti in passato.

"Ai cosiddetti 'conservatori', che ottengono loro soldi dalle fonti più insolite, non dovrebbe essere permesso di fermare questa integrazione disperatamente necessaria alla nostra grande Casa Bianca, un luogo per il quale un Presidente non ha mai avuto bisogno di un permesso per modificare o migliorare, a causa della speciale area su cui sorge, non importa quanto grande (e importante!) possa essere tale miglioramento", sostiene.

"Inoltre, in questo caso, l'intervento viene realizzato con il progetto, il consenso e l'approvazione dei più alti livelli dell'Esercito e del secret service degli Stati Uniti. La semplice presentazione di questa ridicola causa ha già, purtroppo, svelato questo fatto finora e che sarebbe dovuto rimanere Top Secret. L'interruzione dei lavori, a questo punto, quando così tanto è già stato ordinato e realizzato, sarebbe devastante per la Casa Bianca, il nostro Paese e tutti gli interessati", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
donald trump trump news
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza