Ad Anchorage tutti gli hotel sono al completo, a causa del summit tra Trump e Putin e della stagione turistica. Così i giornalisti russi vengono alloggiati come sfollati nel palazzetto dello sport. Brande da campo e tende per dividere gli spazi.

Come dimostrano alcuni video postati sui social, l'Alaska Airlines Center è stato trasformato in una struttura ricettiva temporanea, con letti da campeggio e divisori. “Condizioni spartane”, si sente in uno dei filmati.

Putin’s propagandists who flew to Alaska were accommodated in a stadium. “Spartan conditions.”



The Alaska Airlines Center was converted into a temporary accommodation facility — with camp beds carefully arranged for the Kremlin press pool and even partitions made from…

“Questo è un contributo della Croce Rossa: ogni persona ha un piccolo cuscino, un piccolo asciugamano e questi divisori”, si legge in un post che mostra le condizioni in cui trascorreranno la notte prima del cruciale vertice.