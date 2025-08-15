circle x black
Trump e Putin, oggi incontro in Alaska. Tutte le news in diretta

Il presidente degli Stati Uniti e il presidente russo al tavolo il 15 agosto per un vertice che può portare al cessate il fuoco in Ucraina

Trump e Putin
Trump e Putin
15 agosto 2025 | 11.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Donald Trump e Vladimir Putin, oggi incontro in Alaska. Il presidente degli Stati Uniti e il presidente russo al tavolo il 15 agosto per un vertice che può portare al cessate il fuoco in Ucraina. Non solo la guerra tra gli argomenti in agenda. Si parlerà di sanzioni e di possibile cooperazione economica tra Washington e Mosca, con particolare attenzione alle terre rare e alle risorse naturali tra Alaska e Artico.

Alla fine del vertice, prevista la conferenza stampa: non è chiaro se i due leader saranno insieme.

