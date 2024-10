''E' stato impedito il terzo tentativo di assassinio'' dell'ex presidente americano Donald Trump. Così lo sceriffo della contea di Riverside Chad Bianco ha lodato, in conferenza stampa, i suoi uomini che sono riusciti a fermare Vem Miller, 49 anni, di Las Vegas, che era armato di un fucile da caccia e di una pistola carica a Coachella, in California, dove era in corso una manifestazione elettorale di Donald Trump. "Sono contento che non ne parliamo dopo che gli hanno sparato", ha proseguito.

Nel suv dell'uomo fermato sono stati sequestrati un fucile da caccia, una pistola carica e un caricatore ad alta capacità. Nel veicolo sono state trovate anche diverse carte di identità e passaporti con nomi falsi. Trump non si trovava sul posto quando l'uomo è stato fermato.