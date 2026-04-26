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Trump, gli spari a Washington e la 'fuga' del presidente - Video

Il presidente viene portato in salvo mentre partecipa alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca

La cena dei corrispondenti
La cena dei corrispondenti
26 aprile 2026 | 07.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli spari e la 'fuga' di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti è stato portato in salvo a Washington dopo l'attacco di uomo che ha aperto il fuoco nei pressi della location della cena dei corrispondenti della Casa Bianca.

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I video diffusi online mostrano i momenti in cui il presidente viene informato dell'episodio. Quindi, l'intervento degli agenti del Secret Service che conducono il presidente in un luogo sicuro. L'uomo responsabile dell'attacco, un 31enne della California, è stato bloccato. Un agente del Secret Service è stato colpito ma è stato protetto dal giubbotto antiproiettile.

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donald trump trump washington attacco
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