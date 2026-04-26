Gli spari e la 'fuga' di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti è stato portato in salvo a Washington dopo l'attacco di uomo che ha aperto il fuoco nei pressi della location della cena dei corrispondenti della Casa Bianca.

JUST IN: President Trumps says the White House Correspondents Dinner will be rescheduled within 30 days following the shooting.



The President says he will be giving a press conference in 30 minutes. pic.twitter.com/bn8e7OX6eN — Collin Rugg (@CollinRugg) April 26, 2026

I video diffusi online mostrano i momenti in cui il presidente viene informato dell'episodio. Quindi, l'intervento degli agenti del Secret Service che conducono il presidente in un luogo sicuro. L'uomo responsabile dell'attacco, un 31enne della California, è stato bloccato. Un agente del Secret Service è stato colpito ma è stato protetto dal giubbotto antiproiettile.