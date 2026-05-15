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Trump apre il taccuino di Xi al banchetto di Stato, la 'sbirciatina' diventa virale - Video

Nel filmato si vede Trump che sfoglia rapidamente alcuni appunti lasciati sul tavolo del leader cinese mentre Xi si allontana dalla sala, sotto lo sguardo del segretario di Stato Marco Rubio. Sui social il paragone con Hu Jintao

Un fermo immagine del video
Un fermo immagine del video
15 maggio 2026 | 10.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Donald Trump, Xi Jinping e un taccuino aperto per pochi secondi durante il banchetto di Stato a Pechino. Basta questo gesto, ripreso dalle telecamere e rilanciato sui social, per infiammare il web scatenando paragoni con il controverso episodio di Hu Jintao al Congresso del Partito comunista.

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Secondo diversi video circolati sui social cinesi e occidentali, durante il banchetto di Stato organizzato a Pechino per la visita del presidente americano, questo avrebbe aperto rapidamente un taccuino lasciato sul tavolo subito dopo che il leader cinese si era alzato dalla postazione, richiudendolo pochi secondi dopo sotto lo sguardo, apparentemente impassibile, del segretario di Stato Marco Rubio

L’episodio, rilanciato online con milioni di visualizzazioni, ha alimentato interpretazioni e parallelismi con uno dei momenti più discussi della politica cinese recente: il congresso del Partito comunista del 2022, quando l’ex presidente Hu Jintao fu accompagnato fuori dalla sala dopo aver cercato di consultare alcuni documenti davanti a Xi. Le immagini dell’ex leader accompagnato fuori fecero il giro del mondo e generarono settimane di speculazioni internazionali.

Il banchetto, ospitato nella Grande Sala del Popolo, è stato descritto dai media internazionali come uno dei momenti più coreografici del vertice tra i due leader, con la presenza di grandi nomi dell’economia americana come Elon Musk, Tim Cook e Jensen Huang. Xi ha parlato della necessità di “rispetto reciproco” nelle relazioni sino-americane, mentre Trump ha insistito sull’importanza dei rapporti economici bilaterali.

Sui social network, soprattutto su X e nelle piattaforme cinesi, il breve gesto di Trump è stato interpretato da alcuni utenti come una violazione non scritta del rigido protocollo cinese, mentre altri lo hanno liquidato come un momento di curiosità istintiva. Il richiamo al caso Hu Jintao nasce proprio dalla forte attenzione che il sistema politico cinese riserva ai documenti ufficiali e alla gestione dell’immagine pubblica del potere. ﻿

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