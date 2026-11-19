Un raro "fuori programma" tra il presidente cinese Xi Jinping e l'americano Donald Trump, ripresi dalle telecamere a Shenzhen mentre salivano insieme dell'Apec presso lo Shenzhen International Exchange Center. Xi ha appoggiato una mano sul braccio sinistro di Trump per invitarlo a passare per primo, ma il presidente americano ha allungato la mano all'indietro, arrivando quasi ad afferrare quella di Xi. Il leader cinese l'ha quindi spostata, per poi appoggiarla nuovamente sul braccio del suo ospite durante la salita.

Un episodio durato pochi istanti, probabilmente involontario, ma che non è passato inosservato e ha attirato l'attenzione sui rapporti tra i due presidenti anche attraverso il linguaggio del corpo. Il gesto arriva infatti all'indomani dell'abbraccio tra i due leader dell'arrivo di Trump a Shenzhen, un altro segnale della cordialità mostrata in pubblico durante la visita.

Trump and Xi holding hands like they’re already besties. One tariff war away from becoming best geopolitical couple. https://t.co/6Tdekzwpwr — Ritvik Rana (@RitvikRana208) November 19, 2026

Un raro momento di spontaneità, lontano dai protocolli ufficiali che ha attirato l'attenzione delle telecamere.