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Turista ruba una statua di Gesù e la distrugge, shock in Lituania - Video

L'uomo è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza e il video è diventato virale su X

Il turista e la statua - X
Il turista e la statua - X
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16 novembre 2026 | 14.04
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Un turista distrugge una statua di Gesù in Lituania. Le immagini choc, diventate rapidamente virali su X, mostrano un uomo tenere in mano un manufatto d'oro per poi sollevarlo e appoggiarlo a terra. La statua, raffigurante Gesù sulla croce, però si spezza e l'uomo scappa: "Scappa, scappa", urla per poi abbandonare la scena.

Come riportato dal media locale LNK, si tratterebbe di un turista britannico che è sospettato di aver rubato la statua da un Santuario di Vilnius. L'uomo sarebbe stato rintracciato dalle autorità proprio grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza e gli sarebbe stato impedito per il momento di lasciare il Paese.

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