Ucraina, Zelensky a Bruxelles: "Sentiamo di non essere soli". Von der Leyen: "Europa in pericolo"

"Voglio ringraziare tutti i leader europei per il forte sostegno" dato all'Ucraina "dall'inizio della guerra. In tutto questo periodo, nelle ultime settimane siete stati con noi e lo apprezziamo molto. Sentiamo che non siamo soli: non sono solo parole, è molto importante". Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando a Bruxelles prima del Consiglio Europeo straordinario, a fianco di Ursula von der Leyen e Antonio Costa.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è "sempre il benvenuto a Bruxelles". Lo sottolinea il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, accogliendo Zelensky all'Europa Building, dove parteciperà al summit straordinario dedicato alla difesa europea e alla guerra in Ucraina.

Von der Leyen: "Momento svolta per Ue, pericolo chiaro"

"Questo è un momento di svolta per l’Europa e l’Ucraina come parte della nostra famiglia europea. È anche un momento spartiacque per l'Ucraina. L’Europa si trova di fronte a un pericolo chiaro e attuale, quindi deve essere in grado di proteggersi, di difendersi, così come dobbiamo mettere l’Ucraina nella posizione di proteggersi e di spingere per una pace duratura e giusta", dice von der Leyen.

"Vogliamo una forza pacifica - aggiunge - è per questo motivo che presento oggi ai leader il piano ReArmEu, che prevede fino a 800 miliardi di euro per investimenti nella difesa. Offre agli Stati membri uno spazio fiscale per investire nella difesa, la possibilità di investire nell’industria della difesa ucraina o di acquisire capacità militari che vanno direttamente all’Ucraina".

Quindi, prosegue, "è a vantaggio del riarmo dell’Unione Europea, ma anche dell’Ucraina nella sua lotta esistenziale, per la sua sovranità e integrità territoriale. Quindi oggi, Volodymyr, grazie per essere venuto. È un momento molto importante, per dimostrare che staremo al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario", conclude.