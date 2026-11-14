Ucraina, esperto: "Italia nell'E5 successo diplomatico per Meloni, i veri perdenti baltici e scandinavi"

Con l'ingresso dell'Italia nel formato E5 accanto a Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, Roma conquista un posto al tavolo ristretto in cui si decidono i prossimi passi sul conflitto in Ucraina. Una mossa che rafforza il posizionamento internazionale e interno del governo Meloni, ma che riapre il dibattito sulle divisioni della politica estera europea - complici le esclusioni dei Paesi baltici, di quelli scandinavi e dell'Alta Rappresentante dell'Ue, Kaja Kallas - e sulle prossime mosse del Cremlino. Adnkronos ne ha parlato con Jacopo Alberto Pastorelli, analista geopolitico presso il gruppo internazionale Sec Newgate Group.

Perché è importante che l'Italia sia entrata a far parte di questo E5 per quanto riguarda la mediazione con l’Ucraina? È un traguardo diplomatico che rafforza il nostro Paese?

“L'ingresso dell'Italia nel formato E5 rappresenta un risultato diplomatico significativo per Roma (un ritorno al formato E3 + Italia, già visto durante la prima amministrazione Trump), in quanto terza economia europea e secondo contributore di truppe nelle operazioni Nato (dati 2024). Diplomaticamente, era fondamentale per Roma rimanere 'aggrappata' al tavolo delle decisioni sul futuro dell’Ucraina, poiché l’Italia ha fin da subito rivendicato un ruolo primario nel processo di ricostruzione di Kiev, attraverso iniziative concrete come il partenariato strategico per la ricostruzione di Odessa e l’organizzazione dell’Ukraine Recovery Conference del 2025. Infine, c’è una dimensione di politica interna: il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni può attualmente contare su una maggioranza più stabile dall’inizio del conflitto rispetto agli altri leader, in particolare Polonia e Francia (ma poi la stessa Italia), che dovranno confrontarsi con elezioni chiave già nella prima metà del 2027”.

Come risponderà la Russia alla decisione dell’Italia di entrare in questo team?

“La risposta che ci si può attendere da Mosca si attesterà sulla consueta retorica dell’escalation e su nuove minacce, accompagnate dalla continuazione di attacchi informatici e di operazioni ibride contro le infrastrutture civili, mirate a destabilizzare l’opinione pubblica interna e a indebolire il sostegno interno all’Ucraina. Tuttavia, il Cremlino non considera gli interlocutori europei sullo stesso piano della controparte americana. Mosca continuerà a privilegiare il rapporto bilaterale con Washington, a prendersi tempo durante il processo negoziale - senza fretta di promettere nemmeno un cessate il fuoco sul campo di battaglia - e, soprattutto, cercherà di sfruttare le divergenze esistenti tra Roma, Parigi, Berlino, Londra e Varsavia per indebolire il fronte europeo. In tutto ciò, l’attenzione di Mosca è rivolta piuttosto al vertice trilaterale della prossima settimana tra Trump, Putin e Xi, ai margini dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec), dove la Russia punterà a riaffermare il suo presunto status di grande potenza mondiale indispensabile agli equilibri globali, al pari di Washington e di Pechino”.

Giorgia Meloni aveva spinto molto per ottenere un posto stabile al tavolo negoziale, affinché l’Europa parlasse con una sola voce. Sarà così? Cambia qualcosa ora, rispetto a quando erano solo i Paesi E3?

La partecipazione italiana rafforza innanzitutto la narrativa del governo Meloni sul ruolo "di primo piano" che Roma rivendica all’interno dell’Unione europea e sulla scena internazionale. Sul piano interno, consente alla Presidente del Consiglio di legittimare la propria posizione di sostegno all’Ucraina, soprattutto in un contesto politico domestico in cui deve difendere il proprio consenso elettorale dalle forze di opposizione e dal nuovo partito di estrema destra, Futuro Nazionale, entrambi contrari al sostegno a Kiev. Tuttavia, l'ampliamento del formato in E5 non consente all'Europa di parlare con una sola voce, poiché si sarebbe dovuto affidare l’incarico negoziale all’Alta Rappresentante per la Politica Estera dell’Ue, Kaja Kallas. Più che cambiare qualcosa, l’inclusione dell’Italia dimostra ancora una volta quanto la politica estera europea rimanga disunita e una competenza nazionale, alla quale le maggiori capitali europee sono riluttanti a concedere un mandato unitario alle istituzioni comunitarie”.

Parliamo proprio dei Paesi esclusi e delle figure rimaste fuori, come Kaja Kallas: sarebbe stato meglio un team più ampio? C’è qualche perdente?

“I grandi perdenti sono i Paesi baltici e scandinavi, oltre all’Alta Rappresentante dell’UE per la Politica Estera, Kaja Kallas. Si tratta di un'esclusione politicamente significativa, considerando che questi Paesi sono tra i più esposti alla minaccia russa e tra i sostenitori più convinti del sostegno militare e politico all'Ucraina. Kaja Kallas, in particolare, in quanto ex prima ministra estone, ha una posizione particolarmente ferma nei confronti del Cremlino, che le conferisce una prospettiva precisa sulle ambizioni strategiche russe; non a caso, è considerata ‘persona non grata’ da Mosca. L'esclusione dei Paesi baltici e scandinavi comporta anche una perdita di competenze ed esperienze fondamentali relative alle minacce alla sicurezza sul fianco orientale della Nato, alle manovre di destabilizzazione e agli attacchi russi quasi quotidiani. L’esclusione di Kaja Kallas assume, inoltre, una dimensione istituzionale, in un momento in cui si discute del futuro del Servizio europeo per l'azione esterna e dell’accentramento delle competenze tra la Commissione Europea e gli Stati membri in vista del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Ue (Mff). Più che un team più ampio, sarebbe stato meglio autorizzare Kaja Kallas a negoziare a nome di tutti e 27, magari affiancandola al presidente del Consiglio Europeo, António Costa, considerato un giusto bilanciamento istituzionale per fare sponda alle capitali più preoccupate sulla presunta imparzialità della Kallas”.